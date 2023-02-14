«Спартак» продлил Абаскаля, «Ливерпуль» победил «Эвертон», каминг-аут Янкто, «Авангард» и «Салават» в плей-офф, скандал с Нобоа, отрыв «Наполи» – уже 15 очков и другие новости

1. Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Пишут, что зарплата испанца по новому контракту составит 1,5 млн евро.
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