Айгуль из сериала «Слово пацана» произвела фурор на званом ужине со звездами

Дочка Юлии Пересильд стала желанной гостьей светских мероприятий. Юлия Пересильд с дочерью Анной Социальные сетиНа голову дочки Юлии Пересильд свалилась бешеная популярность после премьеры сериала «Слово пацана.
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