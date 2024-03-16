Запад знает уязвимое место России и поэтому так себя ведёт.

валерия Господь призывал полюбить ближнего, как самого себя. А любим ли мы себя? Пока любили только ближнего! В ответ же получали и получаем одни плевки.Что от дальних , что от ближних соседей.

Алатырка Может пора уже предъявить ВСЕ счета к оплате - за все, что творили по крайней мере 2 последних века!