ПРОСТО О СЛОЖНОМ Очень часто мы используем слова и выражения, значение которых не понимаем. А именно в них и заключен ответ на многие вопросы, которые мы сами себе задаем.
Запад знает уязвимое место России и поэтому так себя ведёт.
Комментарии
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валерия
Господь призывал полюбить ближнего, как самого себя. А любим ли мы себя? Пока любили только ближнего! В ответ же получали и получаем одни плевки.Что от дальних , что от ближних соседей.
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4 час.
Алатырка
Может пора уже предъявить ВСЕ счета к оплате - за все, что творили по крайней мере 2 последних века!
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3 час.
tsan tsan
Давно утверждаю, что ничто не приносило великой России столько невзгод, как её доброта, её благородное отношение к поверженном противнику, если даже раньше у того руки по локти были в русской крови.
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1 час.
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