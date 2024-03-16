Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Я всерьез опасаюсь, что здесь возникло некое недоразумение. Я не прокламирую ни абстрактных, ни конкретных "истин" се...Мы - с тобой, нам...
  • Александр Попов
    Какой-то ТУПОГОЛОВЫЙ ПИСЮН пишет о том, о чем не понимает. РЕМЕНЬ во всю ЗАДНИЦУ, чтоб МОЗГИ от туда в голову может п...Вперёд, Россия!
  • Вадим Кузнецов
    Прошу прощения, но моя профессия - не сексопатолог и не психоаналитик. В моих комментариях не прослеживается ни намек...Мы - с тобой, нам...

Запад знает уязвимое место России и поэтому так себя ведёт.

Запад знает уязвимое место России и поэтому так себя ведёт.

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Очень часто мы используем слова и выражения, значение которых не понимаем. А именно в них и заключен ответ на многие вопросы, которые мы сами себе задаем.

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Комментарии
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валерия
Господь призывал полюбить ближнего, как самого себя. А любим ли мы себя? Пока любили только ближнего! В ответ же получали и получаем одни плевки.Что от дальних , что от ближних соседей.
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4 час.
Алатырка
Может пора уже предъявить ВСЕ счета к оплате - за все, что творили по крайней мере 2 последних века!
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3 час.
tsan tsan
Давно утверждаю, что ничто не приносило великой России столько невзгод, как её доброта, её благородное отношение к поверженном противнику, если даже раньше у того руки по локти были в русской крови.
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1 час.

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