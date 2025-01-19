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Как разыгрывали людей средневековые пранкеры — изощренные и беспощадные

Как разыгрывали людей средневековые пранкеры — изощренные и беспощадные

Слово «пранк» появилось в нашем лексиконе в эпоху интернета. Но сами розыгрыши над людьми, выводящие жертву на эмоции и вызывающие у окружающих смех или, наоборот, раздражение, практикуются не одно столетие.

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