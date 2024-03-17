РБК: Путин побил рекорд по абсолютному числу голосов на выборах президента

На выборах президента России 2024 года обновились сразу несколько рекордных показателей, пишет РБК. В частности, действующий глава государства Владимир Путин побил рекорд по абсолютному числу голосов в свою поддержку.
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