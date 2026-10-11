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Фамилия пережила брак: 9 актрис, которые так и не вернулись к девичьим фамилиям

Фамилия пережила брак: 9 актрис, которые так и не вернулись к девичьим фамилиям

Сменить фамилию после развода — вроде бы технический вопрос: паспорт, документы, пара подписей. Но в актёрской профессии фамилия давно перестала быть строчкой в бумагах.

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