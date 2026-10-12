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Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности

Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности

На этом этапе впервые идёт самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур», которую строит в Бангладеш госкорпорация «Росатом», выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

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