Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности

На этом этапе впервые идёт самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур», которую строит в Бангладеш госкорпорация «Росатом», выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
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