В Иране допустили блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

Действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.