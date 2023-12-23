В Иране допустили блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

Действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.
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