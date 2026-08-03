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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон

« Валенсия » установила новый рекорд по количеству проданных абонементов. Как сообщил клуб, на сезон-2026/27 уже реализовано 11 900 абонементов – на 900 больше, чем годом ранее, когда был установлен предыдущий рекорд.

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