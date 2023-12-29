Опубликован план зимних сборов тульского "Арсенала"

Объявлен график зимних сборов тульской футбольной команды "Арсенал". Команда возвратится из отпуска 15 января и соберется в Туле для медицинского обследования перед началом первого учебно-тренировочного сбора в Белеке, который продлится с 17 по 29 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии