Звезду сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины пополнило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, двумя российскими деятелями — в список включены актриса Валентина Рубцова, известная зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», а также певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).