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Наш потерянный мир

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Звезду сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

Звезду сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины пополнило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, двумя российскими деятелями — в список включены актриса Валентина Рубцова, известная зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», а также певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).

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