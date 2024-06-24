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Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро, если в группах C и F у команд с третьих мест показатели будут хуже

Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро, если в группах C и F у команд с третьих мест показатели будут хуже

Команда Златко Далича сыграла вничью с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024 Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы хорваты проиграли испанцам со счетом 0:3, а во втором туре сыграли вничью с Албанией (2:2).

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