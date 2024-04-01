Конгрессмен Масси: США следует покинуть НАТО

Соединенным Штатам следует выйти из состава Североатлантического альянса (НАТО). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил Томас Масси, член палаты представителей США от республиканской партии.
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