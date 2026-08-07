Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье перед судом предстанут курьеры мошенников, похитившие у пенсионеров более 11 миллионов рублей

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Ростовской области – двух молодых людей, а также девушки.

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