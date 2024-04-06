В Якутии введен запрет на привлечение мигрантов к работе во многих отраслях экономики, об этом сообщает Telegram-канал «Недальний восток».
В Якутии решительно разобрались с мигрантами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Якутия стремительно движется вперед, остальные, не все но многие, увы!
Ответить
12 час.
Лидия Курзаева
Молодец глава Якутии! Какой следующий глава решится на запрет мигрантов?
Ответить
11 час.
ВК
Вад Кук
Вот человек решился , а что другим слабо
Ответить
10 час.
Свежие комментарии