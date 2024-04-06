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  • Вад Кук
    Вот человек решился , а что другим слабоВ Якутии решитель...
  • Лидия Курзаева
    Молодец глава Якутии!  Какой  следующий глава  решится на запрет мигрантов?В Якутии решитель...
  • Ed
    Якутия стремительно движется вперед, остальные, не все но многие, увы!В Якутии решитель...

В Якутии решительно разобрались с мигрантами

В Якутии решительно разобрались с мигрантами

В Якутии введен запрет на привлечение мигрантов к работе во многих отраслях экономики, об этом сообщает Telegram-канал «Недальний восток».

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Комментарии
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E
Ed
Якутия стремительно движется вперед, остальные, не все но многие, увы!
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12 час.
Лидия Курзаева
Молодец глава Якутии!  Какой  следующий глава  решится на запрет мигрантов?
Ответить
11 час.
ВК
Вад Кук
Вот человек решился , а что другим слабо
Ответить
10 час.

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