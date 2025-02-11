Товарооборот агропродукции между Россией и Индией вырос в 2024 году более чем на 60%

Торговля сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Индией стремительно растет, и по итогам 2024 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между странами увеличился более чем на 60%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром.