Защитник «Краснодара» Тормена: «Сперцян бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться еще выше»

– Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах? – Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов.