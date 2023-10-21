Экс-чемпион UFC Хабиб заявил, что полностью оставил все связанное с ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не присутствовал в углу Ислама Махачева во время титульного поединка россиянина с австралийцем Александром Волкановски.
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