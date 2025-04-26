Суд в Брянске решает судьбу миллиардного банкротства главы «Царь-Мяса»

В Брянске продолжается судебная эпопея вокруг одного из самых громких дел о личном банкротстве — в центре внимания арбитража оказался Мухтар Бадырханов, генеральный директор и совладелец группы компаний «Царь-Мясо».
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