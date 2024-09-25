Парламент Абхазии начал спокойно принимать обещанные России законы

Конфликт с независимой республикой Абхазия, который активно обсуждался, в силу того, что Россия с 1 сентября явно уменьшила свою поддержку и частично сократила субсидии для местных служащих, завершился достаточно мирно.
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