Мощный взрыв в ТЦ на Кубани: Пострадавших всё больше. Что известно на этот час?

Мощный взрыв в ТЦ на Кубани прогремел около 8 часов утра. Очевидцы с мест событий сообщают, что пострадавших в Апшеронске становится всё больше - на месте работают десятки спасателей, спасающих людей из-под завалов.
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