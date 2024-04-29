Архитектура BlackHawk, новейшее ядро X5 и скорость выше, чем у Apple A17 Pro. MediaTek Dimensity 9400 станет самым производительным чипом для смартфонов в этом году

Предстоящий флагманский чип MediaTek Dimensity 9400 будет использовать новейшую архитектуру процессора Arm под кодовым названием BlackHawk и будет оснащен сверхбольшим ядром X5, о чем сообщил Digital Chat Station.
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