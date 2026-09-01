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ДумаТВ

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Володин посоветовал школьникам уделять больше внимания сложным предметам

Володин посоветовал школьникам уделять больше внимания сложным предметам

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе своей рабочей поездки в Саратов побывал в новой школе, рассчитанной на 1500 учеников.

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