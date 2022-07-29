В Германии спорят про «зимний компромисс» с Москвой

Главная страна Евросоюза — Германия оказалась в непростой ситуации из-за резкого сокращения поставок газа из России, но далеко не факт, что назревающий энергетический кризис вызовет там серьезные социальные и политические пертурбации, что, в свою очередь, приведет к отставке нынешнего правительства во главе с Олафом Шольцем.
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