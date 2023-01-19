Медвежий угол

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О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?

О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?

В субботу несколько уважаемых телеграм-каналов патриотической направленности начали, вдруг, дискуссию относительно разрешения свободной продажи огнестрельного оружия в России.

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