Предстоящая зима будет очень тяжёлой для энергетики киевского режима. С таким предупреждением выступил советник потерявшего легитимность президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).
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Думаю, что Европа не сможет обеспечить Украину всем необходимым этой зимой, потому что у них самих будут трудности и ещё какие.