Губернатор Гладков: ВСУ за сутки около 30 раз обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили около 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа.
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