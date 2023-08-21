«Луна-25»: скупой платит дважды

лл

лина любимцева

А, по-моему, реальную причину, почему модуль разбился, никто еще не озвучивал. Да и узнают ли? Луна все-таки далеко.... Там какие-то частицы поражали модуль, и даже пронизывали насквозь... Писали об этом... Может, из-за этого он вышел из строя?