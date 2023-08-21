Все уже всё знают: космический проект десятилетия — мягкая посадка спускаемого модуля на вечный спутник нашей планеты закончился нештатно.
«Луна-25»: скупой платит дважды
Комментарии
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лл
лина любимцева
А, по-моему, реальную причину, почему модуль разбился, никто еще не озвучивал. Да и узнают ли? Луна все-таки далеко.... Там какие-то частицы поражали модуль, и даже пронизывали насквозь... Писали об этом... Может, из-за этого он вышел из строя?
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3 час.
Юрий Высоцкий
НУ хорошо. Ведь была американская техника на Луне !? А как же выглядит история с нашим "бессмертным" лунаходом .Что,тоже брехня. Все же кто то крепко закручивает нам мозги
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1 час.
ШКИПЕР
Скупой платит дважды , идите работать к скупому .
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1 час.
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