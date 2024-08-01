Полиция Петербурга проводит проверку по ДТП с квадроциклом на пляже «Дубки»

Пострадавший не справился с управлением Сегодня, 1 августа, в 00:48 в полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним с пляжа «Дубки» в Репино в тяжелом состоянии был доставлен 48-летний мужчина.