Полузащитник «Водника» Арсений Козлов отмечает день рождения

Игроку «жёлто-зелёного» клуба, выступающему под номером «13» сегодня, 13 октября, исполнилось 20 летВ пресс-службе архангельского клуба напомнили, что Арсений в хоккей с мячом пошел по стопам своего отца — многолетнего лидера обороны «Водника» Ивана Козлова.