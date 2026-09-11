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Нескучные технологии

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Учёные придумали «молекулярный дождевик» для солнечных батарей

Учёные придумали «молекулярный дождевик» для солнечных батарей

Солнечная энергетика приблизилась к тому, чтобы стать безопасной на всех этапах жизненного цикла. Учёные разработали перовскитный материал на основе олова со встроенной молекулярной защитой от воздуха и влаги.

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