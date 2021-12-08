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Уголовное дело о контрабанде более 3 тысяч тонн живого краба расследуют на Сахалине

Уголовное дело о контрабанде более 3 тысяч тонн живого краба расследуют на Сахалине

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной группы, совершившей незаконное перемещение из России в Японию, Республику Корея и Китайскую Народную Республику живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей, а также уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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