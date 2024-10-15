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Анатомия бизнеса

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Как мемы помогут увеличить продажи: секреты от маркетолога с 17-летним опытом

В современном цифровом мире мемы стали неотъемлемой частью онлайн-коммуникации. Они способны мгновенно привлечь внимание и вызвать эмоции, что делает их мощным инструментом в руках маркетологов и специалистов по социальным медиа.

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