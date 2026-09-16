Россияне назвали самые раздражающие слова

Жаргонизмы и сленг вызывают самое сильное отторжение у россиян в языке, а самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал «кринж», следует из результатов совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и исследовательское агентство Magram MR.
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