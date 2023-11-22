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Bloomberg: в Евросоюзе обязались вооружать и обучать ВСУ

Bloomberg: в Евросоюзе обязались вооружать и обучать ВСУ

REUTERS/Vladyslav Musiienko До конца года в руководстве Евросоюза должны начать обсуждение долговременных обязательств перед Украиной, в том числе вопросы долгосрочных поставок вооружений Киеву и обучение украинских военных, сообщили в агентстве Bloomberg.

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