Bloomberg: в Евросоюзе обязались вооружать и обучать ВСУ

REUTERS/Vladyslav Musiienko До конца года в руководстве Евросоюза должны начать обсуждение долговременных обязательств перед Украиной, в том числе вопросы долгосрочных поставок вооружений Киеву и обучение украинских военных, сообщили в агентстве Bloomberg.
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