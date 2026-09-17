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Газета.ру

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Политолог Блохин: Трамп хочет завершить конфликт на Украине к ноябрю

Политолог Блохин: Трамп хочет завершить конфликт на Украине к ноябрю

Президент США Дональд Трамп хотел бы решить конфликт на Украине к ноябрю, когда в Штатах пройдут выборы в конгресс, однако сейчас ничто не указывает на возможность урегулирования кризиса в столь короткий срок, заявил «Газете.

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