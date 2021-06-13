Пэт Коннотон получил рассечение брови

Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон получил рассечение левой брови. Инцидент произошел в третьей четверти 4-го матча серии плей-офф между «Бакс» и «Нетс» (1-2).
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