Что пошло не так у «Манчестер Сити»?

Когда-то казавшийся непобедимым «Манчестер Сити» сегодня вызывает больше вопросов, чем восторга. Клуб, который совсем недавно громил соперников с разгромными счетами, столкнулся с неожиданными проблемами.
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