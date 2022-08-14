Газета.ру

7 588 подписчиков

Инфекционист Малинникова считает, что этой осенью будут доминировать грипп и COVID-19

Инфекционист Малинникова считает, что этой осенью будут доминировать грипп и COVID-19

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова считает, что осенью 2022 года наиболее распространенными заболеваниями станут грипп и COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх