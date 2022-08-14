Инфекционист Малинникова считает, что этой осенью будут доминировать грипп и COVID-19

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова считает, что осенью 2022 года наиболее распространенными заболеваниями станут грипп и COVID-19.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова считает, что осенью 2022 года наиболее распространенными заболеваниями станут грипп и COVID-19.
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