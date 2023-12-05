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Явлинский предложил Путину себя на роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом

Явлинский предложил Путину себя на роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом

МОСКВА (ИА Реалист). Основатель «Яблока» 71-летний Григорий Явлинский в интервью РБК рассказал подробности разговора с 71-леним президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в октября текущего года в Кремле.

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Комментарии
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E
Ed
Надо же, это чмо, осилившее, явно непосильным трудом, за бугром в лондонах экономикс для недоумков (достал своими тезисами кандидата в президенты, их крайним убожеством, как у Собчак)  считает себя столь значимой фигурой? То есть свой масштаб не наблюдает, комарик за слона запросто сойдет. Он то сам себе доверяет, его на улицу без помощника выпускают?
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