Явлинский предложил Путину себя на роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом

МОСКВА (ИА Реалист). Основатель «Яблока» 71-летний Григорий Явлинский в интервью РБК рассказал подробности разговора с 71-леним президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в октября текущего года в Кремле.
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