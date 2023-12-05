Явлинский предложил Путину себя на роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом

E

Ed

Надо же, это чмо, осилившее, явно непосильным трудом, за бугром в лондонах экономикс для недоумков (достал своими тезисами кандидата в президенты, их крайним убожеством, как у Собчак) считает себя столь значимой фигурой? То есть свой масштаб не наблюдает, комарик за слона запросто сойдет. Он то сам себе доверяет, его на улицу без помощника выпускают?