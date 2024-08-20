Ещё 12 растиражированных псевдофактов, в которые срочно пора перестать верить

Улучшает ли зрение употребление моркови, так ли жестоки самки богомолов, как их малюют, и самое главное: где же находится точка G?Одна из самых крутых особенностей змей — это то, что их челюсти могут «расшатываться» Вот только… на самом деле они не могут.
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