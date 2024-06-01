Кадры с нереальным везением наших бойцов - буквально за пару минут по ним прилетает 4 FPV-дрона противника, что говорит об огромном насыщении ими неба над полем боя.
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Кадры с нереальным везением наших бойцов - буквально за пару минут по ним прилетает 4 FPV-дрона противника, что говорит об огромном насыщении ими неба над полем боя.
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