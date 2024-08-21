Минприроды экстренно выехали на озеро Якушевское

Минприроды экстренно выехали на место гибели рыбы во Владимирской области. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что Во Владимирской области массово гибнет рыба - на сей раз мертвую рыбу нашли в озере Якушево под ЗАТО Радужный.