Минприроды экстренно выехали на озеро Якушевское

Минприроды экстренно выехали на место гибели рыбы во Владимирской области. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что Во Владимирской области массово гибнет рыба - на сей раз мертвую рыбу нашли в озере Якушево под ЗАТО Радужный.
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