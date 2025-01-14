Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Пожалуйста, проработайте проблему с транспортом из Лужков. Потому, что автобусу идут или целым гуртом, один за другим...Клычков пообещал ...
  • Traveller
    Почему не горят Львов и кУев, Ивано Франковск и Луцк?Орлов: «Сегодня б...
  • Татьяна Гусева
    Пишите время отбоя ракетной опасности!Опасность ракетно...

Орлов: «Сегодня был один из самых массированных налётов и комбинированных ракетных ударов по русскому Черноземью»

Орлов: «Сегодня был один из самых массированных налётов и комбинированных ракетных ударов по русскому Черноземью»

Сегодня ночью, 14 января, российские регионы подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Причём налёты беспилотников и ракет в многочисленном количестве были зафиксированы на территориях не только приграничных регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Почему не горят Львов и кУев, Ивано Франковск и Луцк?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх