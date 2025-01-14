Орлов: «Сегодня был один из самых массированных налётов и комбинированных ракетных ударов по русскому Черноземью»

Сегодня ночью, 14 января, российские регионы подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Причём налёты беспилотников и ракет в многочисленном количестве были зафиксированы на территориях не только приграничных регионов.
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