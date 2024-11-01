В Петербурге гендиректор стройкомпании обманул десятки клиентов на 100 млн рублей

Злоумышленника задержали. Следственный комитет РФ объявил о задержании в Санкт-Петербурге генерального директора двух строительных организаций, схожих по наименованию, по подозрению в мошенничестве с общим ущербом по меньшей мере в 100 млн рублей.
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