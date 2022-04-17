Подразделения РХБ защиты ЮВО обеспечили маскировку батальонных тактических групп на марше под Волгоградом

Подразделения РХБ защиты ЮВО обеспечили маскировку батальонных тактических групп на марше под Волгоградом

Контроль качества обеспечения аэрозольного прикрытия осуществлялся при помощи беспилотного летательного аппарата «Элерон», непрерывно передававшего видеоинформацию на командный пункт.

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