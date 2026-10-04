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Киевские мосты: сценарии по нарастающей

Киевские мосты: сценарии по нарастающей

ВС РФ начали наносить систематические удары по киевским мостам. В результате остановлено движение по Южному мосту и мосту Патона, временно остановлено движение с левого на правый берег по Московскому мосту.

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