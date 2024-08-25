Алаудинов напомнил Зеленскому о его слёзных извинениях перед Кадыровым

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов напомнил Владимиру Зеленскому, как тот слёзно извинялся перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым задолго до полномасштабных боевых действий.
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