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Царьград

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МИД Ирана: угрозы США ядерным объектам нарушают Устав ООН

МИД Ирана: угрозы США ядерным объектам нарушают Устав ООН

Иран обвинил США в нарушении международного права из-за угроз атаковать ядерные объектыОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что угрозы Соединённых Штатов атаковать ядерные объекты республики нарушают международное право.

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