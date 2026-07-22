МИД Ирана: угрозы США ядерным объектам нарушают Устав ООН

Иран обвинил США в нарушении международного права из-за угроз атаковать ядерные объектыОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что угрозы Соединённых Штатов атаковать ядерные объекты республики нарушают международное право.
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