Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Результаты социально-экономического развития Крыма превзошли все ожидания крымчан с 2014 года, и динамика изменений показывает, что в следующие 5 - 10 лет республика будет на 100% обустроена для комфортной жизни.