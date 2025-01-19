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Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни

Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Результаты социально-экономического развития Крыма превзошли все ожидания крымчан с 2014 года, и динамика изменений показывает, что в следующие 5 - 10 лет республика будет на 100% обустроена для комфортной жизни.

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